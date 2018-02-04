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04.02.2018 21:07
Рубрика: Экономика

Бинбанк пришел к "Открытию"

ЦБ объединит два крупнейших банка, взятых на санацию
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Банк России принял принципиальное решение объединить санируемые через Фонд консолидации банковского сектора банки "Открытие" и Бинбанк, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".

В "Открытии" подтвердили, что готовятся к поглощению Бинбанка. "Объединение нужно для синергии, - передал "Российской газете" через пресс-службу председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. - У вновь созданного банка будут единая филиальная и банкоматная сети (950 точек продаж, мы смотрим на них целиком, часть сокращается, часть добавляется) и лучшие дистанционные каналы. Меньше средств потребуется на санацию, продажи банковских и страховых продуктов будут осуществляться сразу всей сетью". Он отметил также, что объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, на рынок. Задорнов уже руководил интеграцией крупных банков в единую структуру (ВТБ и Банк Москвы).

У объединенного банка будут единые сети филиалов и банкоматов, часть точек продаж сократят, часть добавят

Размеры и роль "Открытия" после объединения до конца не ясны: во-первых, не завершена переоценка активов обоих банков, во-вторых, обсуждается выделение их проблемных долгов и непрофильного залогового имущества на баланс отдельного банка (фактически - скорее, ликвидационного фонда с банковской лицензией). На неблагодарную роль больше всего подходит санируемый Рост Банк, "доставшийся" ЦБ РФ вместе с Бинбанком и являющийся лидером по убыткам в банковском секторе.

У идеи с отделением плохих долгов от "Открытия" есть аргументы "за" и "против", сказала Набиуллина: это сложно реализуемо, но помогло бы быстрее сделать банк привлекательным для инвесторов. Она напомнила, что изначально его новому менеджменту поставлено два KPI, которые трудно отделить друг от друга, - скорость вывода банка на рынок и эффективность работы с проблемными активами.

Ситуация, когда добросовестные банки вынуждены были конкурировать за клиентов с "пылесосами" и другими откровенно мошенническими организациями, уже в прошлом, большая часть пути по расчистке рынка пройдена, отметила Набиуллина. Она предупредила, что, помимо откровенного криминала, к краху неизбежно приводят бизнес-модель, ориентированная на финансирование компаний собственников, схемное формирование капитала, занижение кредитного риска и резервов на возможные потери, завышение стоимости залогов.

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Снижение темпов отзыва лицензий и выбор в пользу санаций в случае с крупнейшими проблемными банками позволили Агентству по страхованию вкладов начать выплату долга Банку России: в декабре АСВ вернуло первые 17 миллиардов рублей, рассказал гендиректор агентства Юрий Исаев. "АСВ потихонечку выходит на самофинансирование", - рассчитывает он. Банк России открыл кредитную линию АСВ в 2014 году, когда стало ясно, что на выплату возмещений взносов банков не хватит, на конец третьего квартала прошлого года АСВ получило 768 миллиардов рублей из лимита в 1,03 триллиона.

За год количество страховых случаев сократилось более чем в два раза (41 против 88 в 2016 году), объем страховых выплат вкладчикам снизился почти на треть - до 404 миллиардов рублей, и это при том, что в прошлом году состоялся крупнейший страховой случай в российской истории - с банком "Югра", в котором обязательная страховка покрывала вклады на 173 миллиарда рублей.

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