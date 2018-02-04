ФСИН направит осужденных на работу в крупный агрохолдинг

Тюремное ведомство договорилось о создании государственно-частного партнерства с крупным агрохолдингом по производству продуктов по всей стране. Об этом сообщил "РГ" заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Продукция будет идти не только на стол заключенных, но и продаваться в магазинах по всей стране.

"Это будет взаимовыгодное партнерство, - говорит Валерий Максименко. - На тех предприятиях будут работать осужденные, отбывающие наказание. После освобождения наши подопечные смогут дальше там работать. Не будут выброшены на улицу. В рамках проекта с агрохолдингом планируется строительство на сельхозпредприятиях общежитий для осужденных. Эти общежития получат статус исправительного центра. Осужденным, отбывающим наказание в колониях, после определенного срока наказание будет смягчаться - оставшийся срок заменяться на принудительные работы. Люди смогут жить в этих общежитиях. Тому, кто решит остаться после освобождения, также найдется место. Конечно, не в тех же самых комнатах, что живут его осужденные коллеги. Но место будет, это главное. Там будут условия и для семейной жизни, к ним смогут приезжать жены".

Полностью интервью заместителя директора ФСИН читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 5 февраля 2018 года