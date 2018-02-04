Мурат Гассиев вышел в финал Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе, победив нокаутом кубинца Юниера Дортикоса. Теперь россиянин стал чемпионом мира сразу по двум версиям - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). В финале Суперсерии ему предстоит встретиться с украинским боксером Александром Усиком.

Бой Гассиева и Дортикоса ожидался любителями бокса с нетерпением. Оба бойца до сих пор ни разу не уходили с ринга побежденными и оба умеют и любят завершать свои бои нокаутами. Кубинец уложил на канвас 21 соперника из 22-х в своей карьере (включая Дмитрия Кудряшова по прозвищу "Кувалда" в четвертьфинале Суперсерии), а у россиянина было 18 досрочных побед в 25 поединках (в том числе - над поляком Кшиштофом Влодарчиком на предыдущей стадии). Предсказать исход полуфинала не брались даже специалисты. И даже букмекеры "выкатили" очень близкие коэффициенты - 1.50 и 2.40 в пользу Гассиева. За него, видимо, сыграли более молодой возраст (24 года против 31-го) и "родные стены" (поединок прошел в Сочи).

Буквально за день до боя его статус стал еще выше - WBA перевела отказавшегося участвовать в Суперсерии Дениса Лебедева в разряд "чемпионов в отпуске", и Дортикос стал безоговорочным номером один в этой версии. Таким образом поединок с чемпионом IBF Гассиевым оказался объединительным - на кону были сразу два полноценных титула. Воодушевившись такой перспективой, Дортикос после церемонии взвешивания заявил, что ему потребуется всего четыре раунда, чтобы завершить бой в свою пользу.

Судя по всему, именно с этим планом кубинец и поднялся на ринг. Все четыре раунда он пытался давить соперника к канатам, выпуская сильные джебы правой рукой. Гассиев отступал, но при первой же возможности отвечал одиночными ударами по корпусу или двойками. На четвертый раунд Дортикос вышел полным решимости реализовать задуманное. Он энергично начал бомбить россиянина, но Мурат выстоял, а под конец донес до соперника и свои удары.

И тут стало понятно, почему кубинец отвел себе на победу 12 минут. То ли ему потребовалась пауза, то ли Гассиев почувствовал в себе резервы, но дальше рисунок боя поменялся. Мурат стал действовать увереннее, перехватил инициативу и провел отличную серию боковых, доставая визави то по лицу, то по печени. В какой-то момент Дортикос почувствовал некоторое потрясение, Гассиев набросился на него, но за кубинца сыграл гонг.

В дальнейшем Юниер стал откровенно отступать, пропуская удар за ударом, в том числе очень болезненные боковые слева по печени. Россиянин проводил резкие неожиданные для соперника комбинации и менял темп боя. Дортикос же удивлял другим: казалось, мощные выстрелы Гассиева не наносят ему никакого урона. Так продолжалось до 11 раунда, когда россиянин провел два апперкота, а затем застал противника врасплох сильным хуком справа. Дортикос вспомнил традиции кубинской школы и… ухватил соперника за пояс. Судье пришлось прервать бой и тем самым спасти боксера от нокаута.

Но в 12 раунде Гассиев все-таки добился своего - с трех попыток. Дважды он укладывал визави на канвас и победно вскидывал руки, но к удивлению переполненной сочинской арены кубинец вставал и всем своим видом показывал, что готов продолжить бой. Но третье падение Дортикоса оказалось роковым - он едва не улетел с помоста, перекинувшись за канаты. Рефери даже не стал отсчитывать до десяти, зафиксировав очередную досрочную победу Гассиева. Самую важную пока победу в его карьере.

Отметим, что финальный бой Всемирной суперсерии пройдет в мае 2018 года Саудовской Аравии. Победитель станет абсолютным чемпионом мира по всем версиям в первом тяжелом весе. Кстати, Гассиев уже пообещал, что в случае успеха он перейдет в супертяжелый вес, чтобы доказать свое превосходство еще и в этой категории.