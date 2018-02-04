Японский премьер попросит США и Корею о возобновлении военных учений

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попросит США и Республику Корея после Олимпиады в Пхенчхане возобновить военные учения. Токио считает необходимым возобновление маневров, чтобы продолжать оказывать давление на КНДР, передает ТАСС.

После того, как КНДР дала согласие на участие в Олимпиаде, Республика Корея и США перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve.

Возобновление американско-южнокорейских учений может привести к провокациям со стороны Пхеньяна.