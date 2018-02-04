КНР выразила протест США из-за заявления о "китайской ядерной угрозе"

КНР выразила протест США из-за заявления о наличии "китайской ядерной угрозы" в докладе Пентагона "Обзор состава и количества ядерного оружия". Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель минобороны КНР Жэнь Гоцян отметил, что КНР неизменно придерживается мирного пути развития, оставляя за собой право на национальную оборону. "Мы надеемся, что американская сторона откажется от мышления времен холодной войны и даст правильную оценку стратегическим планам КНР", - подчеркнул он.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию и Китай в "наращивании арсеналов ядерного оружия в то время, пока США разоружались".