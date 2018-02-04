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04.02.2018 21:13
Рубрика: Экономика

Деньги падают с неба

Размер компенсации за задержку авиарейсов могут увеличить в четыре раза
Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Размер компенсации пассажирам за задержку авиарейсов могут увеличить сразу в четыре раза. Такие изменения в Воздушный кодекс подготовил Комитет Совета Федерации по экономической политике.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Сейчас пассажиру могут компенсировать лишь 25 процентов от "штрафного" МРОТ, он равен 100 рублям, за каждый час задержки рейса. Например, задержался вылет на 8 часов, размер выплаты составит 200 рублей. При этом штраф не может превышать 50 процентов от стоимости билета.

 Пассажиры нечасто получают компенсации от авиакомпаний

Авторы инициативы настаивают, что такой размер штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок, где цена на билет, скажем, из Москвы до Владивостока может доходить до 60 тысяч рублей в один конец. Если законопроект примут, штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза увеличат до 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50 процентов стоимости перевозки. За перевозчиками также останется право доказать свою невиновность, если задержка произошла вследствие устранения неисправности самолета, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, плохих метеоусловий и других обстоятельств, не зависящих от авиакомпании.

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Сегодня пассажиры нечасто получают компенсации. Люди просто не хотят тратить свое время ради смехотворных сумм. К тому же сложно доказать, что причиной задержки рейса стали не внешние факторы, а именно халатность перевозчика.

"Не факт, что если штраф вырастет до 100 рублей, механизм заработает в полной мере. Тем, чей рейс отложили на пару часов, такой размер компенсации по-прежнему будет не интересен. Однако за 10 часов простоя набегает уже тысяча рублей. Если билет стоил две тысячи рублей, это половина суммы, которую перевозчику придется вернуть", - считает руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров. Плюс, по его словам, за авиакомпанией остается обязанность напоить, накормить и поселить в гостинице пассажира в случае задержки рейса. И это тоже большие расходы. Сюда же накладываются новые полетные разрешения, плата за простой самолета в аэропорту и так далее. "Лишняя финансовая нагрузка - уже серьезный стимул для перевозчиков не допускать длительной задержки рейсов", - полагает Гусаров.

Впрочем, руководитель правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов настаивает, что дело не в сумме штрафа. Несколько лет назад звучало предложение увеличить размер компенсации за вынужденное многочасовое ожидание до фиксированной суммы в диапазоне от 10 тысяч до 24 тысяч рублей в зависимости от дальности полета. Юристы тогда предупреждали, что авиакомпании получат огромный вал требований и только на судебные расходы потратят в десять раз больше денег, даже если будут выигрывать дела. Все это потом может быть "зашито" в стоимость билетов.

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Почему суды? Потому, если перевозчик отказывается платить штраф во внесудебном порядке, значит, у него есть доказательства, что задержка вылета произошла не по его вине, объясняет представитель РСТ. "Если рейс реально переносят на 10 часов, то это практически всегда связно с теми самыми обстоятельствами, которые освобождают авиакомпанию от ответственности", - говорит Мохов.

Кстати, серьезного прорыва ожидали в связи с ратификацией Россией Монреальской конвенции, в которой прописаны правила международных перевозок. Многие надеялись, что теперь с авиакомпании за задержку рейсов можно получить около 400 тысяч рублей. Однако на деле все оказалось сложнее. Возмещение производится не за задержку рейса, а за вред, причиненный из-за нее. А это две большие разницы. Воздушный кодекс предусматривает именно штраф за задержку, и он взыскивается независимо от вреда. Если же речь идет об ответственности за причинение вреда, то этот вред - материальный или моральный - тоже необходимо доказать в суде.

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