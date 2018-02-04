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04.02.2018 20:57
Рубрика: Общество

Вот вам счет

Лечение у частных врачей хотят разрешить оплачивать за счет ОМС
Текст: Ольга Игнатова, Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Государство может начать переводить средства на обязательное медицинское страхование (ОМС) на личные счета пациентов. Такой законопроект подготовил и внесет в Госдуму член Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По его словам, система ОМС давно требует пересмотра. "Она по сути удобна только для несовершеннолетних и пенсионеров, для работающей же части населения - а это свыше 70 миллионов россиян - бесплатное лечение сопряжено со множеством проблем, - пояснил он "РГ". - Болеть и брать больничный невыгодно, так как если недостаточно стажа, то в конце месяца можно остаться практически без зарплаты". Кроме того, многие активно работающие граждане предпочитают лечиться в частных клиниках. Это удобнее и быстрее, хотя и требует дополнительных денег.

Брать больничный невыгодно: если недостаточно стажа, то зарплата не компенсируется

В то же время медучреждения получают средства из Фонда ОМС за прикрепленное население. "Но люди ведь не пользуются бесплатными услугами, хотя и ежемесячно с них удерживается страховой взнос. Куда идут эти средства?" - говорит депутат. И предлагает переводить средства ОМС на личные счета граждан, чтобы люди сами могли решать, в какой клинике им удобнее лечиться. "Это будет справедливо", - уверен Сергей Вострецов.

В качестве примера депутат приводит ситуацию с платными родами. Государство платит за родовой сертификат, но при этом часть будущих мам заключают платные контракты с роддомами. "Почему бы государству не отдать им в помощь те суммы, которые были уже заложены на лечение", - отметил депутат.

По мнению Вострецова, если инициатива будет принята, она поможет улучшить качество медицинской помощи, ведь пациенты сами будут решать, куда нести свои деньги.

Идея "подключить" частные медучреждения к работе в рамках ОМС выдвигается не впервые. Более того, с 2012 года частники имеют право работать по программе госгарантий, принимая пациентов бесплатно и получая за них средства из Фонда ОМС по тем же тарифам, что и государственные медучреждения. Сейчас таких клиник уже более 2,5 тысячи.

Какие социальные изменения ждут россиян в ближайшие три года

Что касается индивидуальных счетов и возможности ими распоряжаться, это действительно усилит конкуренцию между медучреждениями. Но с другой стороны, нарушит принцип солидарности в медицинском страховании. В проигрыше окажутся неработающие группы населения: дети, пенсионеры, безработные. Сегодня страховые взносы за них платит государство. Но персонализация счетов вызовет отток средств в пользу работающей части населения, а значит, придется увеличивать бюджетные платежи за стариков и детей. Готовы ли региональные бюджеты к таким тратам? Ведь даже не слишком затратный проект по введению лекарственного возмещения (когда государство компенсирует пациентам часть расходов на лекарства) много лет обсуждается, но реализация его откладывается.

Все подобные программы нуждаются в четком экономическом обосновании. Даже включение частных клиник в систему ОМС проходит непросто: медики жалуются, что гостарифы на разные виды медпомощи нередко не покрывают всех затрат.

В минздрав законопроект пока не поступал. "Но мы готовы тщательно рассмотреть инициативу совместно с ФФОМС и экспертным сообществом", - заверили в ведомстве. В то же время в минздраве подчеркивают: государство делает все что можно для сохранения госгарантий в медицине, в рамках которых вся помощь пациенту ничего не стоит.

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