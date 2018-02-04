Главным событием традиционного легкоатлетического турнира "Русская зима", который состоялся в Москве в манеже ЦСКА, должна была стать дуэль двух прыгунов в высоту - олимпийского чемпиона Лондона-2012 Ивана Ухова и серебряного призера чемпионата мира-2017 Данила Лысенко.

Данил Лысенко еще поднимет планку на главном старте зимнего сезона - чемпионате мира в Бирмингеме. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Ребята сами подогрели интерес к этому виду программы. В январе Лысенко уже показал два выдающихся результата. И оба в Чехии. На турнире в Тршинце взял высоту 2,35 метра, а чуть ранее в городе Густопече исполнил лучший на тот момент прыжок сезона в мире - 2,37 м.

Иван Ухов, который всегда был для Данила кумиром и примером для подражания, тоже завелся от такого соперничества. На Кубке Москвы 31 января Ухов в присутствии мирового рекордсмена кубинца Хавьера Сотомайора (2,45 м) преодолел высоту 2,35. Уже в статусе победителя он также попытался установить лучший результат сезона в мире - 2,38 м, но все попытки оказались неудачными.

2 млн рублей составил призовой фонд "Русской зимы". Тройка медалистов во всех видах программы получила по 30, 20 и 10 тысяч рублей. Также за первые пять результатов, которые будут пересчитаны по таблице очков IAAF, установлены дополнительные призовые - 300, 250, 200, 100 и 50 тысяч рублей

А уже 1 февраля эта высота покорилась чемпиону мира катарцу Мутазу Баршиму на турнире в Тегеране.

Так что и очное противостояние Лысенко - Ухов, и заочная конкуренция со стороны Баршима гарантировали острую и зрелищную борьбу.

- Я с молодости смотрел, как выступает Иван Ухов, мне нравились его прыжки. Рад, что теперь у меня есть возможность прыгать с ним в одном секторе, - отметил Данил Лысенко. - На днях Иван показал очень достойный результат на "Кубке Москвы по прыжкам в высоту" - 2,35 метра. Будем соперничать.

Однако в одном секторе легкоатлеты не смогли порадовать болельщиков анонсированной дуэлью.

Лысенко победил со скромным для себя результатом 2,30 м и безуспешно пытался штурмовать 2,34.

Илья Иванюк уступил Данилу только по количеству попыток (2,30). Ухов закончил борьбу на отметке 2,26.

Для сравнения в прошлом году Данил стал победителем "Русской зимы" с личным рекордом (2,33). Ухов был вторым (2,31 с первой попытки), Илья Иванюк - третьим (2,31 со второй попытки).

Однако многие эксперты верят, что "Бирский кузнечик", как еще называют Лысенко, еще подпрыгнет на зимнем чемпионате мира, который пройдет в Бирмингеме в начале марта.

Кстати, для спортсменов, получивших допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к международным стартам в нейтральном статусе, важно было выполнить отборочные нормативы на этот турнир.

В секторе для тройного прыжка это удалось Виктории Прокопенко, показавшей результат 14,44 метра при нормативе 14,30.

Серебряную медаль соревнований завоевала Екатерина Конева (14,11). Для чемпионки мира и Европы в помещении, серебряного призера ЧМ-2013, а теперь и молодой мамы это был первый старт после паузы в карьере.

Чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года прыгунья с шестом Анжелика Сидорова тоже запомнит эту "Русскую зиму". Она взяла планку на высоте 4,86 метра, установив личный рекорд.

Своего допуска до стартов ждет и чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков. На "Русской зиме" он хоть и немного приболел и жаловался на нехватку кислорода из-за забитого носа, но показал четыре попытки за 8 метров, а победу одержал с результатом 8,08.

Между тем

Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая в Москве не выступала, номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы по итогам января, сообщается на официальном сайте Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Как мы уже писали выше, Лысенко победил с лучшим на тот момент результатом сезона в мире (2,37) на турнире в Чехии.

Ласицкене 27 января показала лучший результат сезона в мире (2,04 метра) на соревнованиях в Волгограде.

Отметим, что недавно Лысенко и Ласицкене соперничали на турнире "Битва полов". Победа осталась за мужской высотой (2,36 против 1,99).