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04.02.2018 21:04
Рубрика: В мире

Не рискнули

Минфин США отказался от санкций против госдолга России
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Минфин США в конце прошлой недели отправил конгрессу доклад об эффектах расширения санкций на российский госдолг. Как следует из открытой части документа, такой шаг был бы опасен для американских инвесторов и мировой экономики.

Доклад опубликовало в пятницу информагентство Bloomberg. Минфин США официально его не обнародовал. В докладе говорится, что в случае распространения санкций на госдолг из-за размера российской экономики и ее интеграции в мировой товарооборот и финансовые рынки могут пострадать мировая экономика и инвесторы из США. В документе уточняется, что подобные санкции ударили бы по российской экономике, увеличив нагрузку на банковский сектор, и это бы привело к ответным ограничениям с российской стороны.

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По данным Банка России на конец 2017 года, доля вложений нерезидентов в ОФЗ составляла около трети. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что возможный запрет для иностранных инвесторов на покупку как новых, так и выпущенных ранее ОФЗ мог бы вызвать краткосрочные колебания на рынке российского госдолга, не оказав влияния на финансовую стабильность России. В середине января министр финансов Антон Силуанов также говорил, что от санкций против госдолга в первую очередь могут пострадать иностранные инвесторы.

Фото: rocteh.ru
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По мнению директора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталии Шиловой, вероятность ограничения покупок российских ОФЗ со стороны США теперь незначительна. "Риски секторальных и персональных санкций остаются, однако сроков по ним нет", - добавляет она. По мнению Шиловой, стоит ожидать сохранения высокого спроса на ОФЗ от иностранных инвесторов, что обеспечит поддержку рублю наравне с возможной частичной репатриацией капитала.

В рамках принятого в США в 2017 году закона о санкциях (CAATSA) 30 января минфин США опубликовал "кремлевский доклад", в котором упоминались 210 человек. В этом списке оказалось почти все федеральное российское руководство (в том числе правительство в полном составе), а также около ста бизнесменов с состоянием больше миллиарда долларов. Основная часть доклада засекречена, в открытой части о санкциях против упомянутых в ней лиц не говорится.

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