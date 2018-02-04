Нефтедобыча в США приблизилась к максимуму за полвека

Среднемесячная добыча нефти в США на фоне высоких котировок превысила десять миллионов баррелей в сутки и вплотную приблизилась к историческому максимуму, зафиксированному в 1970 году. Как сообщило Управление энергетической информации минэнерго США (EIA), в ноябре 2017 года (последние доступные данные) нефтедобыча достигла 10,038 миллиона баррелей в сутки, в то время как почти полвека назад - тоже в ноябре - она составляла 10,044 миллиона баррелей.

Драйверами стали добычные районы Техаса (3,89 миллиона баррелей) и Северная Дакота (1,18 миллиона баррелей). Добыча в Мексиканском заливе выросла за месяц на 14 процентов - до 1,67 миллиона баррелей. Восстановление произошло после урагана "Нейт", обрушившегося на побережье в октябре прошлого года.

Основной прирост снова обеспечивает сланцевая нефть. Такой сценарий - преодоление отметки десять тысяч баррелей в сутки до конца 2017 года - еще в мае прошлого года предсказывала норвежская Rystad Energy. В январе этого года EIA прогнозировало, что среднегодовая добыча США в 2018 году продолжит бить рекорды и достигнет 10,3 миллиона баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство (МЭА) также ожидает нефтедобычу выше десяти миллионов баррелей.

"После трех лет низких цен на нефтяном рынке производители сланцевой нефти повысили эффективность операций, поэтому, вероятно, они и далее еще смогут продолжить увеличивать добычу. Тем более что цены за последние полгода выросли до достаточно комфортных уровней, - указывает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Так что с большой вероятностью вскоре можно ожидать покорения и абсолютного исторического максимума среднемесячных значений".

По сути на рынке столкнулись два фактора: резкий рост добычи в США на фоне восстановления котировок и сделка ОПЕК+, ограничивающая уровень добычи в 24 странах для балансировки спроса и предложения. Давление на котировки усилится в случае, если данные EIA 7 февраля покажут рост запасов нефти в США вторую неделю подряд. Это в итоге может спровоцировать коррекцию цен, полагает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович. Он считает, что цены на следующей неделе будут находиться в диапазоне 67,7-70 долларов.