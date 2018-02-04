ООП призвала Палестину прекратить сотрудничество с Израилем

Организация освобождения Палестины (ООП) призвала власти страны прекратить сотрудничество с Израилем. В том числе по вопросам политики, безопасности и управления, передает ТАСС.

ООП намерена обратиться в Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею ООН и Международный уголовный суд, чтобы оспорить действия Израиля и начать расследование относительно израильских поселений в долине реки Иордан.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.