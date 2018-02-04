Переговоры о коалиции в ФРГ вышли на финишную прямую

Воскресный день должен был стать решающим для переговоров о формировании долгожданной коалиции в Германии, где с сентября прошлого года по итогам выборов в бундестаг так и не создано новое правительство. Вчера лидеры консервативного блока ХДС/ХСС Ангела Меркель и Хорст Зеехофер и глава немецких социал-демократов Мартин Шульц собрались в Берлине для финальных, согласно графику, консультаций. При этом ни один из политиков не давал никаких прогнозов, а Шульц не исключил, что переговоры затянутся "до позднего вечера или даже до ночи". На момент подписания этого номера в печать их результат известен не был.

Накануне нельзя было исключать, что избиратели вновь будут разочарованы. Ведь переговорщики оставили себе еще два "резервных" дня, понедельник и вторник, - на всякий случай, если снять все противоречия до конца недели не получится. Как признал перед началом решающего раунда консультаций Мартин Шульц, стороны нацелены на результат, однако некоторые спорные моменты еще требуют детального обсуждения. "Это будет очень интенсивный день", - предсказал глава Социал-демократической партии Германии, которой, как пишут немецкие СМИ, нужно во что бы то ни стало продемонстрировать "несгибаемый стиль" на переговорах, чтобы не прослыть оппортунистами.

То, что переговоры обещают быть непростыми, подтвердила вчера утром и Ангела Меркель. И только баварский премьер Хорст Зеехофер дал понять, что надо решить все побыстрее, потому что он не собирается засиживаться с коллегами допоздна, и вообще в 16.05 уходит воскресный поезд из Берлина в Мюнхен.

Между тем в СМИ попали утечки о том, по каким пунктам повестки до последнего не удавалось достичь компромиссов. Прежде всего, это социальная сфера. В СДПГ настаивают на упразднении "двухклассовой медицины". Так социал-демократы называют различные системы страхования - через "общедоступные" либо частные кассы. Они также требуют уравнять гонорары врачей, обслуживающих пациентов через ту или иную систему.

Накануне политики не исключили, что финальный раунд переговоров затянется до глубокого вечера, а то и ночи

Не договорились стороны и по жилищному вопросу. Консерваторы предлагают установить специальные выплаты для семей с детьми, которые хотят приобрести жилье. Такие пособия могли бы использоваться гражданами в качестве частичного взноса на покупку собственного дома. Однако социал-демократы убеждены, что вместо этого государство должно активнее вкладываться в строительство социального жилья во всех регионах. Наконец, камнем преткновения остается миграционная политика, а именно - процедура воссоединения беженцев с их родственниками. В ХДС/ХСС намерены ее жестко ограничить и ввести "предельные квоты" на иммиграцию.