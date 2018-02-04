Полиция США арестовала мужчину, планировавшего похитить Лану Дель Рей

Полиция штата Флорида арестовала человека, который, по данным правоохранительных органов, планировал похитить певицу Лану Дель Рей. Как сообщает Orlando Sentinel, мужчина был задержан в пятницу вечером возле центра Amway в Орландо, где должна была выступать известная исполнительница.

В настоящее время 43-летнему Майклу Ханту предъявлены обвинения в преследовании и попытке похищения с применением оружия. "Когда его взяли под стражу, у Ханта были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож", - проинформировали в полиции.

Местные СМИ отмечают, что в социальных сетях перед этим он размещал "загадочные и угрожающие" посты. В них, в частности, говорилось, что Хант намерен увидеть своего кумира, потанцевать с ней, отправиться вместе с ней в тур И что всех их решения в будущем будут совместными.

По данным властей США, Хант пять раз попадал в тюрьму по обвинениям в краже со взломом, угоне автомобиля, ограблении, подделке, хранении и продаже марихуаны. Из исправительного учреждения в последний раз он был выпущен в 2014 году.