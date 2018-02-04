Листовки с призывом бойкотировать выборы президента, которые распространяют сторонники Алексея Навального, Мосгоризбирком признал незаконной предвыборной агитацией. Об этом сообщил "РГ" глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

- В Мосгоризбирком обратились сотрудники полиции столицы и попросили оценить, насколько законны листовки, изъятые ими у распространителей. Им это было важно знать, чтобы понимать, есть ли у них юридическое право на изъятие. На состоявшемся сегодня заседании комиссии мы пришли к выводу, что листовки незаконны хотя бы потому, что ряд из них подписаны подделанными подписями. Например, главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая заявила, что ничего подобного не подписывала.

Как сказала Памфилова, кандидат, участвующий в выборах президента РФ, или какая-то организация могут призывать не голосовать, но их агитационная продукция должна быть легально оплаченной. "Например, может быть такой кандидат, сам себе противоречащий, который специально зарегистрировался для того, чтобы собрать избирательный фонд, из которого он может официально оплатить листовки и написать, что я такой-то кандидат и призываю всех не ходить на выборы - это его право. Но он легальный. Это такая экзальтированная форма, экзотичная", - приводит РИА Новости слова Памфиловой, которая ответила на просьбу журналистов прокомментировать призывы бойкотировать выборы президента.

По ее мнению, призывы Навального не приходить на выборы - это "мелкая пакость". "Как делает наш великий самый главный оппозиционер... выпускает фальшивые листовки за моей подписью... Это низко и мелко... Если человек призывает или агитирует за что-то, то это должно быть легально оплачено, а не левый тираж", - добавила глава ЦИК РФ.

Члены Мосгоризбиркома решили также обратиться в Следственный комитет по Москве с просьбой проверить на наличие в листовках состава преступления, а в прокуратуру - с целью ограничить доступ к ресурсам, на которых эти материалы размещаются в Интернете.