Москвичи рассказали, почему они так любят столицу

Круглосуточные магазины, много работы, красивый и современный город с парками и развлечениями... Так москвичи характеризуют Москву. Видят они и недостатки мегаполиса: частые пробки на дорогах, проблемы с мигрантами, суета, дорогие услуги... И тем не менее более половины жителей столицы - 56% - не хотят покидать родной город. Такие результаты в исследование холдинга "Ромир".

Опросив москвичей, социологи выяснили, что три четверти - 75% горожан считают Москву удобной для жизни.

Среди достоинств жители называют круглосуточную работу продуктовых магазинов и сервисов, развитую инфраструктуру.

Почти для половины жизнь в городе нравится тем, что тут легко найти работу с хорошей зарплатой. В целом каждый второй житель считает Москву красивым и современным городом.

Кроме этого, 42% горожан ценят ее за удобный общественный транспорт, 35% - за простую систему получения госуслуг. Говоря о положительных сторонах городской жизни, 11% не забыли упомянуть о программе реновации ветхого жилья.

И все-таки, несмотря на все плюсы, 61% москвичей волнуют пробки. Еще 45% заявили о сложностях с парковками, а 16% причислили к проблемам города частую эвакуацию автомобилей.

Обеспокоены горожане количеством и поведением мигрантов и дороговизной столичной жизни. При этом неудобным для жизни городом назвали Москву лишь 4% опрошенных, а больше половины москвичей любят столицу.