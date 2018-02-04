На Филевской линии метро восстановлено движение после падения дерева

На Филевской линии метро восстановили движение поездов после падения дерева на пути. Инцидент произошел в 8-00 на перегоне от "Пионерской" до "Кунцевской".

За 40 минут, как сообщается в официальном Twitter столичного метрополитена, благодаря работе служб метро и МЧС, дерево убрали и поезда снова пустили.

Кроме того, как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, ночью восстановили движение трамваев на востоке Москвы на пересечении Измайловского проспекта с Главной аллеей. Там на сеть вчера вечером также упало дерево.