Остановлено движение электричек на участке Горьковского направления

С 5.40 утра из-за нависших над контактной сетью деревьев остановлено движение на перегоне Балашиха-Стройка участка Реутов-Балашиха Горьковского направления. Деревья увидел машинист электрички, ехавшей из Балашихи в Москву.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, из-за того, что деревья мешают проезду и угрожают безопасности, движение остановили. Сейчас бригады железнодорожников убирают деревья. Три поезда отменено, один прибыл с опозданием.

Все изменения расписания можно отслеживать онлайн в приложениях "Расписание" ЦППК, "Яндекс.Электрички", а также "Электрички" сервиса Туту.ру.