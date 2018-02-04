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04.02.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Белгородом в ДТП с Porsche погибли три человека

Три человека погибли, семь получили ранения при столкновении двух иномарок на федеральной трассе М-2 "Крым" сообщили в УМВД по Белгородской области.

Под Смоленском в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Авария произошла около 4.00 на 665-м километре трассы. По предварительным данным, Porsche Cayenne выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Opel Vivaro. Трое пассажиров Opel: 30-летняя женщина и двое 38-летних мужчин, - погибли на месте. 34-летний водитель микроавтобуса и еще пятеро его пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водителю Posche медициская помощь оказана на месте. 36-летний мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее человеческие жертвы).

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