Под Белгородом в ДТП с Porsche погибли три человека

Три человека погибли, семь получили ранения при столкновении двух иномарок на федеральной трассе М-2 "Крым" сообщили в УМВД по Белгородской области.

Авария произошла около 4.00 на 665-м километре трассы. По предварительным данным, Porsche Cayenne выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Opel Vivaro. Трое пассажиров Opel: 30-летняя женщина и двое 38-летних мужчин, - погибли на месте. 34-летний водитель микроавтобуса и еще пятеро его пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водителю Posche медициская помощь оказана на месте. 36-летний мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее человеческие жертвы).