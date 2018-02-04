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04.02.2018 23:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С улиц Москвы вывезено 960 тысяч кубометров снега

Текст: Любовь Проценко

С утра субботы до 21:00 воскресенья в Москве выпало 38 см снега или больше месячной февральской нормы. Об этом заявил заммэра Москвы, руководитель комплекса городского хозяйства Петр Бирюков, подводя итог сильнейшего снегопада.

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Ситуация, по его мнению, достаточно непростая. Количество снега в Москве будет не уменьшаться, а увеличиваться: "Мы ожидаем, что к концу завтрашнего дня еще приблизительно 15-20 см снега ляжет на улицы Москвы".

Бирюков сообщил, что мэр столицы принял исчерпывающие меры для того, чтобы увеличить количество работающей техники, работающего персонала. И в настоящее время ликвидацией последствий снегопада в Москве заняты более четырех тысяч самосвалов, свыше 15,5 тысяч различной снегоуборочной техники. Помимо этого, днем еще работали примерно 72 тысяч рабочих, дворников и тех, кто вручную чистят крыши и улицы города.

Колонны снегоуборочной техники выходят каждые четыре часа, то есть шесть раз в сутки вместо положенных трех по регламенту. Для сотрудников коммунальных служб развернуты полевые кухни с горячим питанием и чаем, передвижные пункты обогрева.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Если в предыдущие сутки мы вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега, то сегодня с 06:00 до 21:00 вывезено 960 тысяч," - сообщил заммэра. В завершение он обратился с просьбой к водителям столичного региона: "Очень просим автолюбителей завтра постараться воздержаться от поездок на личных автомобилях, служебных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, чтобы мы город как можно быстрее убрали от снега".

Бирюков так же попросил москвичей быть крайне осторожными во время прогулок в парках и скверах города, не парковать автомобили вблизи деревьев. Дело в том, что произошло большое обледенение и налипание снега на них. В результате около 1600 деревьев на территории Москвы не выдержали такой тяжести и упали. При этом зафиксировано более 100 случаев, когда деревья упали на автомобили. На данный момент все деревья распилены и вывезены.

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