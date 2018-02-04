С улиц Москвы вывезено 960 тысяч кубометров снега

С утра субботы до 21:00 воскресенья в Москве выпало 38 см снега или больше месячной февральской нормы. Об этом заявил заммэра Москвы, руководитель комплекса городского хозяйства Петр Бирюков, подводя итог сильнейшего снегопада.

Ситуация, по его мнению, достаточно непростая. Количество снега в Москве будет не уменьшаться, а увеличиваться: "Мы ожидаем, что к концу завтрашнего дня еще приблизительно 15-20 см снега ляжет на улицы Москвы".

Бирюков сообщил, что мэр столицы принял исчерпывающие меры для того, чтобы увеличить количество работающей техники, работающего персонала. И в настоящее время ликвидацией последствий снегопада в Москве заняты более четырех тысяч самосвалов, свыше 15,5 тысяч различной снегоуборочной техники. Помимо этого, днем еще работали примерно 72 тысяч рабочих, дворников и тех, кто вручную чистят крыши и улицы города.

Колонны снегоуборочной техники выходят каждые четыре часа, то есть шесть раз в сутки вместо положенных трех по регламенту. Для сотрудников коммунальных служб развернуты полевые кухни с горячим питанием и чаем, передвижные пункты обогрева.

"Если в предыдущие сутки мы вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега, то сегодня с 06:00 до 21:00 вывезено 960 тысяч," - сообщил заммэра. В завершение он обратился с просьбой к водителям столичного региона: "Очень просим автолюбителей завтра постараться воздержаться от поездок на личных автомобилях, служебных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, чтобы мы город как можно быстрее убрали от снега".

Бирюков так же попросил москвичей быть крайне осторожными во время прогулок в парках и скверах города, не парковать автомобили вблизи деревьев. Дело в том, что произошло большое обледенение и налипание снега на них. В результате около 1600 деревьев на территории Москвы не выдержали такой тяжести и упали. При этом зафиксировано более 100 случаев, когда деревья упали на автомобили. На данный момент все деревья распилены и вывезены.