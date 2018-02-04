Двое суток в столичном регионе бушует "снегопад века". За минувшие выходные в Москве и области выпало больше месячной нормы осадков. Коммунальные службы в городе работают круглосуточно - более 15 тысяч единиц снегоуборочной техники расчищают улицы Москвы, еще около 70 тысяч человек чистят пешеходные зоны, тротуары и дворы.

Как и предсказывали метеорологи, снег пошел с самого утра в субботу. В течение дня пушистые хлопья сменялись мокрым снегом, а местами дождем. Так, за первые сутки выпало примерно 22 см осадков. Высота сугробов достигла рекордных 43 см. За воскресенье, предупредил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, выпадет еще примерно 25 см снега. Итого 47 см при месячной норме февраля 36 см!

Чтобы мегаполис жил обычной жизнью, все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы

Для того чтобы мегаполис продолжал жить своей обычной жизнью, все коммунальные службы были переведены на круглосуточный режим работы.

- Нам пришлось изменить обычную схему уборки, - продолжал заммэра. - Вместо трех раз в сутки мы запустили колонну техники по магистралям города для прометания каждые четыре часа, 6 раз в сутки вместо обычных 3 раз. Одновременно с этим дороги обрабатываем реагентами. А пешеходные участки, чтобы защитить прохожих от гололеда, посыпаем еще и гранитной крошкой.

Всего за первые сутки было вывезено почти 800 тыс. куб. метров снега. Ситуацию усугубил ледяной дождь и шквалистый ветер, который временами дул со скоростью до 20 метров в секунду. Провода обледеневали, под тяжестью налипшего снега упало более 2000 деревьев. Это привело к человеческим жертвам. "По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу погода будет ухудшаться", - написал вчера на своей странице в Twitter глава города, обращаясь к москвичам и гостям столицы. Напомню, накануне именно мэр сообщил о первом погибшем под упавшим деревом.

В Подмосковье стихия привела к отключениям электроэнергии. Без света оставались дома в Истре, Солнечногорске, Можайском, Наро-Фоминском, Ступинском и Дмитровском районах, а также в городских округах Мытищи, Руза, Коломна, Балашиха и Домодедово. Всего, по словам зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова, от нарушений электроснабжения пострадали 245 подмосковных поселений.

Ну и, конечно, сказался снегопад на движении транспорта. Одно из упавших деревьев в столице рухнуло на контактную сеть в районе Измайлово вечером в субботу - в результате трамваи не ходили до полуночи. Останавливались трамваи так же на улице Образцова, 1-м Новоподмосковном переулке, Большой Ширяевской улице... Утром в воскресенье дерево упало на открытый участок Филевской линии метро - из-за этого поезда не ходили в течение сорока минут, с 8.00 до 8.40. В Балашихе вставали электрички - также из-за деревьев, нависших над контактной сетью. Везде взамен остановившегося транспорта оперативно пускали автобусы, и город продолжал двигаться. Загруженность дорог к середине дня достигла 6 баллов, что непривычно много для выходного. Скорость движения резко снизилась, и все-таки усилия города даром не пропали. Уже к вечеру воскресенья, как сообщил на селекторном совещании начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов: "Аэропорт Внуково, железнодорожные вокзалы, метрополитен и наземный общественный транспорт работали в штатном режиме". На случай же эвакуации застрявших автомобилей дежурили тягачи, а пункты обогрева были развернуты в Новой Москве. В городе были приведены в готовность аварийно-восстановительные бригады и резервные источники питания.

Центр организации дорожного движения снова разослал водителям настоятельную просьбу не садиться за руль ни четвертого, ни пятого февраля.

Внешне Москва в эти дни выглядит как никогда красиво - пожалуй, впервые с начала сезона в городе царит настоящая зимняя сказка. Но любоваться ею лучше из окна, тем более самые посещаемые места в выходные были закрыты. Тюбинговая горка на ВДНХ не работала, а когда во второй половине дня в воскресенье еще усилился снегопад, закрыли на ВДНХ и самый большой в Европе каток, и парк "Останкино".

Справка "РГ"

Виновником мощных снегопадов в столичном регионе стал рекордный по объему влаги циклон, пришедший с Черного моря, сообщил вчера директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Такого процесса еще не было, когда за непродолжительный период выпадает столько осадков", - сказал он. - Это явление иногда случается - выход южного циклона. Но нынешний циклон невероятно насыщен влагой. Именно поэтому мощные осадки. Тем не менее выход циклона был предсказан очень четко и заранее".