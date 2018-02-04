В Москве снова встали трамваи

Сразу на трех участках трамвайной сети в Москве из-за упавших деревьев с утра останавливалось движение. На одном из них трамваи уже удалось пустить, на двух работы по восстановлению продолжаются.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, остановлены трамваи №4л, 4пр и 25 из-за упавших веток на Большой Ширяевской улице, №23,30,31 из-за опустившегося дерева на контактную сеть в 1-м Новоподмосковвном переулке. Также вставали №9 и 19 из-за упавших веток на улице Образцова, там движение уже удалось восстановить.