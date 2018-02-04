В Подмосковье опекуны попытались убить трехлетнего мальчика

В Московской области задержаны опекуны трехлетнего мальчика: 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Москвы. Их подозревают в покушении на убийство ребенка, сообщили в Следственном комитете России.

2 февраля опекуны сообщили в скорую помощь о внезапном приступе у ребенка. В районной больнице поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени. Мальчика срочно доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля), где зафиксировали следы избиения и ушиб головного мозга. Малыш находится в крайне тяжелом состоянии.

- На месте происшествия изъяты следы вещества бурого цвета, одежда мальчика, получены биологические образцы подозреваемых, в качестве свидетелей опрашивают врачей больницы. Следователи выяснили, что в 2017 году пара оформила опекунство над мальчиком и его младшим братом, местом их проживания определен адрес в Москве, - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Второй мальчик изъят из семьи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. В ходе расследования будет дана оценка и работе органов опеки, чья задача - контролировать ситуацию в приемных семьях.