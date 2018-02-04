Житель Калуги бесплатно раздает продукты пенсионерам

На доске объявлений калужской церкви Святых Жен-Мироносиц короткое сообщение, что по средам пенсионеры здесь могут бесплатно получить продукты. Каждую неделю приезжает предприниматель и раздает хлеб, крупы, консервы.

- Но только пенсионерам, - предупредили женщины и поспешно добавили: - Вы не подумайте дурного: батюшка его на это благословил.

К назначенному часу около храма постепенно собираются пожилые люди. В основном женщины. Интеллигентные калужские пенсионерки ко всему относятся с известным скепсисом, но отказываться от благотворительности не спешат. Меж собой обсуждают "странного бизнесмена".

- Наверное, грехи замаливает, - предполагает одна. - С чего ему нас подкармливать?

- Ой, хватит вам, - вмешивается другая. - Александр Васильевич просто хороший человек, жалко ему нас.

С приездом машины с продуктами разговоры быстро стихают. Пожилые люди благодарят предпринимателя и просят "не бросать их". Он шутит, обещает не бросать и говорит, что скоро два раза в неделю приезжать будет.

Александр Реутов - индивидуальный предприниматель, уже три года активно занимается благотворительностью: проводит аукционы, шефствует над социальным приютом для детей и подростков "Мечта", помогает детскому реабилитационному центру "Доброта". Так, в последнем отремонтировал несколько помещений, а в ближайших планах построить большую крытую площадку для прогулок.

- Наверное, я не современный бизнесмен, - улыбается Реутов. - На Мальдивах не был. Блогов не веду. Общаться люблю с людьми, а не с компьютером. Словом, живу по старинке. Да и выходных, по сути, нет - все время занимает работа в кафе.

У Александра пятеро детей: сыновья уже взрослые, а две девочки - подростки. Некоторое время назад он стал инвалидом, говорит "так вышло", без подробностей. Но на месте сидеть не привык - одолжил денег, открыл кафе.

Наверное, я не современный бизнесмен, — улыбается Реутов. — На Мальдивах не был. Блогов не веду. Общаться люблю с людьми, а не с компьютером

История с раздачей продуктов началась недавно: ехал по городу, увидел очередь человек сорок, оказалось, люди ждут бесплатного хлеба. В одном из магазинов проводили такую акцию. Потом перестали. Реутов решил продолжить хорошее начинание: закупил хлеба, круп и привез к тому магазину. Через некоторое время с благословения настоятеля перебрался к храму Святых Жен-Мироносиц. А скоро договорился с директором консервного завода под Воротынском о получении "некондиции" - иногда на конвейере банки слегка мнутся. Так к батонам и крупам добавились консервы. Собирается в кафе открыть большой заготовительный цех. Рассказывает, а сам приговаривает: эх, если бы поддержали...

- Определенная поддержка есть. Но от таких же, как я - далеко не самых богатых. Так, обратилась как-то хозяйка парикмахерской Наташа. Говорит: денег у меня нет, продуктов тоже, но могу несколько бабушек бесплатно подстричь. Я к ней направил пенсионерок, - рассказывает Реутов. - Еще звонил парень, который занимается перевозками, предложил свою помощь. Спасибо им большое.

Александр надеется, что его примеру последуют и другие бизнесмены.

- Если есть излишки - раздайте людям. Молодежи и "синеносым" не надо - сами заработать могут, а вот пенсионерам тяжело. Через вашу газету обращаюсь ко всем предпринимателям: давайте помогать тем, кто нуждается! Это не обременительно, поверьте.