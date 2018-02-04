В 2017 году на Чукотке добыто 119 серых и один гренландский кит

В России добычей китов занимаются только коренные народы Чукотки. За год ими добыто 119 серых китов и один гренландский, сообщает пресс-служба администрации Чукотского автономного округа.

Добытое - чуть меньше квоты, которая составляет не более 135 серых и 5 гренландских китов в год. Квоты устанавливается для России и США на Ежегодной сессии Международной китобойной комиссии.

Чтобы не допустить превышения добычи совместных блок-квот Комиссионеры России и США подписали договоры о мониторинге промысла. В соответствии с ними Россия ежемесячно информирует США о результатах промысла серого кита.

Отчет о добыче серых и гренландских китов за 2017 год, подготовленный Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки, передан в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На основе данных отчета будет подготовлен доклад Комиссионера РФ в Международной китобойной комиссии, очередное заседание научного комитета которой состоится в апреле текущего года в Словении.