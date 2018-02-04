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04.02.2018 06:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Япония подготовила план модернизации инфраструктуры Владивостока

Текст: Ольга Журман

Правительство Японии намерено предложить России план модернизации городской инфраструктуры Владивостока с использованием японских технологий, включающий в том числе налаживание движения транспорта, обустройство туристических объектов и районов вокруг железнодорожных станций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Кроме того, Токио предложит Владивостоку ремонт старых канализационных труб без проведения земельных работ и строительство мусоросжигательных мощностей по японскому образцу. Ранее похожий проект японские специалисты готовили для Воронежа.

Фото: depositphotos.com
Японская компания разработала план развития Владивостока

План подготовлен в преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае и в скором времени будет передан российской стороне.

Основой для развития экономического сотрудничества между Россией и Японией стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером в мае 2016 года. Как надеются японские СМИ, благодаря реализации плана страна Восходящего солнца хочет способствовать созданию более благосклонной позиции России по продвижению переговоров о южных Курильских островах, принадлежность которых оспаривает Токио.

Финансирование проекта, возможно, будет предоставлено Японским банком международного сотрудничества (JBIC) и японскими компаниями.

В прошлом году японское архитектурное бюро Nikken Sekkei уже представило так называемый мастер-план для Владивостока.

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