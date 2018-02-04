В Пермском крае двое детей погибли при пожаре

В пермском селе Серга при пожаре в четырехквартирном доме погибли двое детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

По сообщению регионального МЧС, о пожаре сообщил случайный прохожий. Прибывшие на место спасатели вынесли из дома 10-летнего мальчика и его восьмилетнюю сестру. Спасти детей не удалось. Что касается находившихся в доме взрослых, было установлено, что они эвакуировались самостоятельно.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве сообщили, что эксперты не выявили на телах погибших следов насильственных действий.

Причины пожара устанавливаются.