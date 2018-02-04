В Ленобласти трое взрослых и годовалая девочка разбились в ДТП

В Ленинградской области начата проверка по факту аварии, унесшей жизни четверых человек. Среди погибших годовалая девочка.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагедия произошла в Гатчинском районе, на 70-м километре автодороги "Санкт-Петербург-Псков".

По невыясненным пока причинам автомобиль марки Ford Mondeo неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с проезжавшей мимо машиной марки Audi.

В результате столкновения погиб водитель автомобиля Ford и трое его пассажиров - мужчина, женщина и маленький ребенок.

Стоит отметить, что сегодня в Ленинградской области наблюдаются снегопады. Автолюбители в социальных сетях жалуются на плохую видимость.