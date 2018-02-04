Бывшим "заводом Порошенко" теперь владеет Россия

Премьер-Министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе передается в федеральную собственность с ведомственной принадлежностью минпромторгу.

Документ опубликован на сайте правительства. Как отмечается в пояснительной записке, это сделано для "организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа".

Передача завода в федеральную собственность будет способствовать ускорению интеграции предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.

Завод сейчас выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем государственных контрактов по ремонту кораблей и судов российского флота, а также по производству и ремонту гражданской морской техники. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России. Ранее завод имени Орджоникидзе принадлежал президенту Украины Петру Порошенко. О том, что он внесен в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) России, стало известно в 2015 году. Основанное в 1783 году предприятие является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, по производству и ремонту гражданской морской техники.