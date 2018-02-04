В Ростовской области преподаватель отстригла школьнице волосы

Возмутительный инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел в лицее N 16 Волгодонска. Преподаватель математики, высказав ученице замечание по поводу растрепанной прически, взяла ножницы и отрезала прядь волос.

Свой поступок педагог объяснила тем, что девочка нарушила общепринятые школьные правила и пришла на урок с распущенными волосами. Негодующие родители написали обращение в минобразования Ростовской области.

- Мы слышали, что педагог очень не любит растрепанные прически, но это же не повод лишать ребенка волос, - прокомментировала решение обратиться в высшую инстанцию мама девятиклассницы.

"В школе действует негласное правило, что девочки сидят на уроках с собранными волосами. Преподаватель сделала замечание девочке, но та не послушалась, сказав, что можете хоть отрезать прядь. В итоге учительница не выдержала и ножницами отрезала кусок волос. Ведется проверка, разбираемся в ситуации", - сообщили "РГ" в пресс-службе министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

В ведомстве отметили, что учительница уже написала объяснительную и подала заявление об увольнении.

- Мы знаем об этом инциденте и сейчас проводим служебную проверку, - сообщила директор лицея N 16 Людмила Лушникова. - Наш психолог проведет беседу с детским коллективом по поводу случившегося, а я принесу извинения родителям за этого педагога.