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04.02.2018 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Урок с ножницами

В Ростовской области преподаватель отстригла школьнице волосы
Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Возмутительный инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел в лицее N 16 Волгодонска. Преподаватель математики, высказав ученице замечание по поводу растрепанной прически, взяла ножницы и отрезала прядь волос.

Свой поступок педагог объяснила тем, что девочка нарушила общепринятые школьные правила и пришла на урок с распущенными волосами. Негодующие родители написали обращение в минобразования Ростовской области.

- Мы слышали, что педагог очень не любит растрепанные прически, но это же не повод лишать ребенка волос, - прокомментировала решение обратиться в высшую инстанцию мама девятиклассницы.

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"В школе действует негласное правило, что девочки сидят на уроках с собранными волосами. Преподаватель сделала замечание девочке, но та не послушалась, сказав, что можете хоть отрезать прядь. В итоге учительница не выдержала и ножницами отрезала кусок волос. Ведется проверка, разбираемся в ситуации", - сообщили "РГ" в пресс-службе министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

В ведомстве отметили, что учительница уже написала объяснительную и подала заявление об увольнении.

- Мы знаем об этом инциденте и сейчас проводим служебную проверку, - сообщила директор лицея N 16 Людмила Лушникова. - Наш психолог проведет беседу с детским коллективом по поводу случившегося, а я принесу извинения родителям за этого педагога.

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