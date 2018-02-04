В Волгограде мужчину задержали за стрельбу из автомата на улице

В Волгограде задержан 24-летний мужчина, открывший огонь из автомата АКМ в центре города. Полицейским пришлось ввести план "Перехват", чтобы оперативно найти машину по приметам очевидцев. Преступником оказался житель Краснодара.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении полиции, ЧП произошло еще накануне вечером. В участок позвонили местные жители и сообщили, что на улице Землячки, возле памятника "Танк Т-34 №18 "Челябинский колхозник", мужчина стрелял из автоматического оружия, после чего скрылся на белом авто.

Через некоторое время машину, которая подходила по ориентировке, остановили сотрудники ГИБДД. У 24-летнего водителя нашли охолощенный АКМ калибра 7,62 миллиметра.

Мужчина был доставлен в отдел полиции. По факту стрельбы из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах составлены административные материалы, дело было направлено в суд. Оружие и патроны были изъяты и конфискованы. Поскольку автомат был охолощенным, нарушитель обойдется штрафом, хотя и весьма крупным, сообщили в управлении МВД по Волгоградской области.