На Урале сотрудники МЧС разбираются в обстоятельствах пожара в родовом доме первого президента России Бориса Ельцина.

ЧП произошло в далеком селе Басмановское Талицкого района Свердловской области. Огонь превратил в пепел не только вековую избу, но и все надворные постройки. Как показала экспертиза, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки в веранде здания.

Рассказ соседа, которому хозяева поручили смотреть за домом, подтверждает выводы пожарных. Он сообщил, что вечером топил печь, а поутру увидел большой дым. Сейчас погорельцы (к семье Ельциных они, кстати, не имеют никакого отношения) охраняют пепелище, чтобы черные копатели не начали охоту за реликвиями.

Село Басмановское действительно родовое для семьи первого президента России. Здесь с дореволюционных времен располагался дом деда - Игнатия Ельцина. "Круглая" изба возведена по принципам сибиряков: крыша круговая, четырехскатная, чтобы лучше удерживать тепло. В память об исторических корнях дочь Бориса Николаевича Татьяна Юмашева выделила из Фонда первого президента средства на строительство нового храма в Басмановском.

- Скорее всего, на 90%, дом принадлежал деду первого президента. Но Борис Николаевич там не родился. Он появился на свет в селе Бутка, - говорит первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень.

По ее словам, Ельцин мог бывать там в раннем детстве, к тому же в Басмановском был еще один дом - родителей Ельцина, но он не сохранился.

Как показала экспертиза, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки в веранде дома

Где появился на свет Борис Николаевич, уральские краеведы спор ведут до сих пор. Между Басмановским и Буткой - всего несколько километров.