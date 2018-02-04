Россия вернула титул чемпиона мира по хоккею с мячом

Сборная России вернула себе титул чемпиона мира по хоккею с мячом. В финале мирового первенства, проходившего в Хабаровске, наша команда обыграла шведов со счетом 5:4.

Сборная Швеции для нас традиционно является самым сложным соперником. Именно они в прошлом году в Сандвикене прервали серию России из четырех подряд побед на чемпионатах мира: в том финале наша команда вела 3:1, но уступила 3:4. А уже на нынешнем турнире на групповом этапе скандинавы победили 6:3.

Впрочем, их путь к решающему матчу чемпиона сложился непросто: если в четвертьфинале шведы не испытали никаких проблем с Венгрией, то затем с трудом обыграли в 1/2 финала Казахстан - 5:4. Наши же в полуфинале встречались с Финляндией, с которой ранее тоже боролись на групповом этапе. Та встреча закончилась победой России 2:1, но этот счет оставил недоумение и навеял опасения - а ну как не справятся? Справились: полуфинал россияне взяли со счетом 8:2.

А в финале первый мяч был забит уже в дебюте встречи - отличился Алмаз Миргазов. Буквально спустя пару минут гол Эдлунда не был засчитан из-за офсайда, зато еще один выстрел Миргазова был точен, и здесь судьи не нашли, к чему придраться. 2:0 в финальном матче со шведами - внушающее оптимизм начало.

Но это были бы не шведы, если бы не продолжили наседать и вынуждать нас ошибаться. Гости активно действовали на контратаках, обороняясь при этом чуть ли не всей командой. В одной из таких атак Перу Хельмюрсу удалось проскочить мимо нескольких наших игроков и отправить мяч в ворота.

Россия вернула себе отрыв в два мяча после углового, когда не промахнулся Алан Джусоев. Счет стал 3:1 - но, как мы помним, и в прошлогоднем финале наша команда выигрывала именно с такими цифрами на табло, а в итоге уступила. И сердце екнуло, когда сразу после начала второго тайма Лефстед отыграл еще один мяч.

Но в этот раз наши хоккеисты не позволили себе расслабиться раньше времени. Очень скоро счет стал 4:2, когда после блестящего прохода и паса Сергея Ломанова забил Максим Ишкельдин. А после началось все самое интересное.

Впервые в матче шведы смогли не только сократить отставание до минимума, но и сравняться. Сначала в суматохе у своих ворот наши упустили мяч и подарили его Даниэлю Берлину, который был точен. А несколько минут спустя Адам Гильям выкатился один на один с Романом Черных и на скорости переиграл нашего вратаря. Арена "Ерофей" притихла - такого развития событий никто не ждал.

Не ожидали такого и российские хоккеисты: какое-то время им потребовалось, чтобы оправиться от шока. А затем им удалась атака, венцом которой стал великолепный удар Миргазова - одной рукой держа клюшку, он в касание переправил летевший к воротам мяч точно в сетку. Счет стал 5:4, и, как шведы ни старались, изменить они его уже не смогли. Героический хет-трик Миргазова и его последний мяч принесли сборной России 25-й титул чемпиона мира по хоккею с мячом.

Кстати



"Бронзу" турнира завоевала сборная Финляндии. В матче за третье место она победила команду Казахстана со счетом 8:4.