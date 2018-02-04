Российские космонавты установили рекорд пребывания в открытом космосе

Россияне Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили рекорд пребывания за бортом МКС: в открытом космосе они были 8 часов 12 минут.

Антон Шкаплеров в открытый космос вышел во второй раз. Александр Мисуркин в открытый космос вышел в четвертый раз. Фото: Кирилл Каллиников, Алексей Филиппов/РИА Новости

Планировалось, что работы продлятся 6 часов 40 минут. Космонавты должны были демонтировать модуль связи, проработавший на МКС около 17 лет, и установить новое оборудование. для канала интернет-связи. Все нюансы операции, для которой разработали три новых вида космических инструментов, экипаж отшлифовал еще на Земле. При монтаже пришлось откручивать десятки неподдающихся старых болтов. Плюс установка аппаратуры, а также ряд работ с оборудованием привели к тому, что космонавты работали на полтора часа больше.

Программа выполнена. Теперь экипажи МКС могут связываться с Землей через российские спутники системы "Луч". До этого, когда станция пролетала вне зоны видимости с территории России, информация в ЦУП передавалась только через спутники ретрансляции НАСА.

Так долго, как Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров за бортом МКС россияне еще не находились. В декабре 2013 года выход в открытый космос Олега Котова и Сергея Рязанского длился 8 часов 7 минут... Кстати, Мисуркин работал в новом скафандре "Орлан-МКС", который уже окрестили "умным": он оснащен климат-контролем - автоматической системой терморегулирования. Еще одна серьезная новация - его резиновые оболочки заменены на полиуретановые. Если прежние скафандры рассчитаны на 15 выходов в открытый космос, то "Орлан-МКС" - до 20 и больше.

Для Мисуркина выход стал четвертым в карьере, для Шкаплерова - вторым.

Очередной рекорд пребывания в открытом космосе составил 8 часов 12 минут

Любопытная деталь: очень часто у космонавтов спрашивают: чем пахнет космос? Ответы разные. Скажем, Сергей Рязанский, недавно вернувшийся с орбиты, признался: космос пахнет сваркой и жженым металлом. По оценкам других, это "довольно приятный сладкий металлический аромат", "запах озона с сернистым оттенком"... Одно из исследований показало: огромное облако космической пыли, которое находится в центре нашей галактики, состоит из этилформиата, который придает лесной малине характерный запах и вкус. Это говорит о том, что, не исключено, глубокий космос пахнет, как "летний фруктовый коктейль".

Тем временем

Корпорация "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК). Проведение летных испытаний "сверхтяжа" запланировано с 2028 года. В соответствии с проектом технического задания он должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную орбиту.

На первом этапе - с 2018 по 2019 год - будет разработан эскизный проект, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования. При разработке ракеты будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5".

Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы.