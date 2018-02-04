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04.02.2018 21:12
Рубрика: Власть

Успеть до весны

С 1 марта стать собственником дома станет сложнее
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Осталось меньше месяца до окончания "дачной амнистии". Оформить права собственности на строения, расположенные на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно до 1 марта.
За 10 лет "дачной амнистии" оформлено около 60 процентов участков. Фото: PhotoXPress.ru За 10 лет "дачной амнистии" оформлено около 60 процентов участков. Фото: PhotoXPress.ru
За 10 лет "дачной амнистии" оформлено около 60 процентов участков. Фото: PhotoXPress.ru

До этого числа действует упрощенный порядок для постановки объектов ИЖС на кадастровый учет и регистрации права собственности. После этой даты в дополнение к правоустанавливающим документам и техплану на строение потребуются разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок рассмотрения заявления о постановке участка на государственный кадастровый учет - 5-10 рабочих дней

Так называемая "дачная амнистия" действует с сентября 2006 года. Тогда был упрощен порядок приватизации земли, домов и строений на них, находящихся в личном пользовании.

Фото: REUTERS
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"Амнистия" распространялась на земельные участки и строения на землях для ИЖС, ведения личного хозяйства, гаражного строительства. Чтобы стать собственником, достаточно предоставить в Росреестр любой правоустанавливающий документ, выданный до 30 октября 2001 года. В советское время земли предоставлялись на праве пожизненного наследуемого владения либо постоянного бессрочного пользования. Чтобы зарегистрировать дачу, нужно составить декларацию. Владельцам земель ИЖС к правоустанавливающим документам для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности нужно предоставить техплан объекта.

"Россияне получили возможность очень просто оформить документы на недвижимость, государство - дополнительные налоги, - говорит первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. - Но силен стереотип перед госуслугами. Сегодня очередей в МФЦ нет, время ожидания - до 30 минут. Срок рассмотрения заявления о постановке участка на кадастровый учет - 5-10 рабочих дней. При одновременной регистрации прав собственности - 7-12 дней".

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