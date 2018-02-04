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04.02.2018 23:22
Рубрика: В мире

Семь человек погибли при обстрелах городов Турции на границе с Сирией

Семь человек погибли, более 110 пострадали при ракетных обстрелах турецких городов в провинциях Хатай и Килис на границе с сирийским районом Африн, где ВС Турции проводят операцию "Оливковая ветвь". Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"К настоящему моменту по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис - 34. В результате обстрелов погибли семь гражданских лиц, еще 113 получили ранения", - сказал он.

Более 400 тысяч жителей Африна покинули свои дома

Турция при поддержке "Свободной сирийской армии" с 20 января проводит в Африне военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Анкара считает эти структуры сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

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