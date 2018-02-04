Сергей Маковецкий впервые сыграл Островского. В Вахтанговском театре в "Горячем сердце" это событие обставили как бенефис актера.

Его там сложно не заметить: богатый подрядчик Хлынов Сергея Маковецкого, как в телешоу, всплывет из трюма на подводной лодке. Прокатится по сцене на танке. На вертолете не прилетит вдруг как волшебник (спасибо вкусу художника Максима Обрезкова), но городничего Серапиона Градобоева (Евгений Князев) за непомерные взятки или просто, посмеяться, отправит в плавание в небеса на воздушном шаре, куда подальше от честного народа. Подержит в руках череп бедного Йорика - без гамлетовской постановки вопроса, так, невзначай, а потом примерит его себе на голову, как маску, когда устроит грандиозный выезд на природу - и вся округа содрогнется.

По тому, как мужчина наливает шампанское, можно многое сказать о его характере...

Он будет делать все смачно, со вкусом. Все зная про природу людей и про особенности русского национального характера, начиная со времен Островского. Не придумав одного только - как еще развеять свою тоску. Равных ему не найдется, настоящих друзей не объявится, ведь среди людей он - царь и бог. Пока не устанет куражиться.

Появляется его Хлынов весь в белом, будто не из комедии Островского, а из анекдота про грузина... Своей главной ролью в этой жизни - самого богатого среди богатых - будет наслаждаться, как бокалом хорошего шампанского - открыв бутылку прямо на сцене и подняв тост за свое появление.

... По тому, как мужчина наливает шампанское, можно многое сказать о его характере. Хлынов Маковецкого - педант. Наливает осторожно, в три приема, чтобы не перелить через край и не запачкать пальцы. (У рук Маковецкого там - отдельная партитура роли.) Брезглив. Знает толк в удовольствиях. Чистюля. Из тех, кто даже в лес пойдет в белых штанах и ботинках на босу ногу. Либо останется сидеть дома - третьего не дано. Дорожит каждой краской своих эмоций, как каждой ниточкой воздушных пузырьков в бокале...

"Горячее сердце" в Вахтанговском театре поставил режиссер и педагог, воспитавший немало талантливых артистов, Александр Коручеков. В Островском увидев и русский космос, и остросюжетный детектив, и занимательную историю, и невероятный охват типов, характеров, коллизий одновременно и провозгласив, что главное в театре - игра.

Его спектакль получился очень сочным. Полноценную конкуренцию "Грозе" Уланбека Баялиева, идущей на новой сцене Вахтанговского театра и считающейся сегодня одной из самых сильных постановок Островского, "Горячее сердце" пока не составит, но яркими актерским работами блеснет. Одно концептуальное обстоятельство в какой-то момент сильно смущает: из "Горячего сердца" режиссер вдруг, сбиваясь, начинает делать "Питера Пэна". Детский вахтанговский спектакль в его же режиссуре отзовется в Островском параллельными мизансценами. Эффектными, но не сильно оправданными.

Там у него дети играли с судьбой. Здесь хозяин жизни - Хлынов - будет играть с людьми, как с детьми, - бедными, богатыми, власть имущими или от этой власти бегущими. Здесь он нарисуется как главный кукловод. А наигравшись всласть и накуражившись, сам себе нальет и в одиночестве выпьет шампанского. Чтобы закрыть тему... И подробности этого пития, в отличие от тонкостей режиссуры, войдут во все рецензии.