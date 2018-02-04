Скотленд-Ярд начал новое расследование в отношении Вайнштейна

Британская полиция расследует новые обвинения в сексуальных домогательствах в адрес американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Обвинения поступили от двух женщин, передает ТАСС.

Один случай произошел в Вестминстере в 2011 году. Второй инцидент был вне юрисдикции Великобритании в 2010 году.

Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.