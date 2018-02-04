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04.02.2018, 12:27
Текст: Николай Грищенко

США признали российские ракеты, системы РЭБ и ПВО лучшими в мире

В Вашингтоне признали, что американские военные уступают российским коллегам в сфере радиоэлектронной борьбы, по ракетам большой дальности и зенитно-ракетным комплексам ПВО. Об этом заявил на выступлении в конгрессе старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре.

"Соединенные Штаты уступают России, которая вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы", - цитирует телеканал RT американского эксперта.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Пентагону рекомендуется нарастить вложения в стратегические бомбардировщики, беспилотники-невидимки и защитные средства радиоэлектронной борьбы.

"Действительно, Россия сейчас является безусловным мировым лидером по части радиоэлектронной борьбы - средств как активных, так и пассивных. Отставание США в сфере РЭБ от нас достаточно явное", - считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

В то же время Шурыгин предположил, что новые предложения по изменению направления инвестиций связаны с борьбой за бюджетные деньги.

Фото: U.S. military
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Отметим, что в 2012 году российские военные начали получать мобильный комплекс РЭБ "Красуха-4", который предназначен для противодействия наземным и авиационным радарам (в том числе системам AWACS). Аппаратура позволяет препятствовать работе любых существующих РЛС в радиусе 300 километров. Кроме того, "Краснуха" при помощи помех срывает управление беспилотными аппаратами и связь с ними. Оборудование комплекса находит источники радиолокационного излучения, вычисляет их диапазоны и координаты, а широкополосная станция активных помех надежно глушит сигнал.

А в ноябре прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что в России создана новая неядерная система стратегического сдерживания. Ее основу составляют оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", а также крылатые ракеты "Калибр" и Х-101. Всего за минувшие пять лет армия получила более 300 новых образцов вооружения и техники, а к 2020 году степень оснащенности войск современным оружием составит 70 процентов.

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