Тюремное ведомство вернуло в казну 1,2 миллиарда рублей, сэкономленных в том числе на питании заключенных. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в эксклюзивном интервью "РГ".

Рассчитывать рацион заключенных помогает специальная компьютерная программа, рассказал Максименко.

"Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля", - рассказал он. На вопрос, как же удались при таком финансировании сэкономить, он ответил, что помогла оптимизация системы.

"К питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства, - сказал он. В результате расходы на питание значительно сократились. Кроме того, был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий - мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т.д. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе".

Полностью интервью Валерия Максименко читайте в номере "Российской газеты" от 5 февраля 2018 года

