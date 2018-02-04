Трамп: В США все говорят о России вместо успехов президента

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что никто не замечает его успехов из-за расследования вменяемого России вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

"Отличные показатели по количеству рабочих мест и, наконец, растущие зарплаты после многих лет - и никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что, спустя год поисков, никакого сговора!", - сокрушается хозяин Белого дома.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Белый дом неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также опровергала данные утверждения.