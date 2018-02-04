Новости

Митрополит Иларион прокомментировал последнюю работу Звягинцева 00:32
На Филевской линии метро восстановили движение поездов 04.02.2018
Ума Турман рассказала, как Харви Вайнштейн пытался ее изнасиловать 04.02.2018
В США задумались о введении нефтяного эмбарго для Венесуэлы 04.02.2018
Фото: Spice Girls объявили о воссоединении в оригинальном составе 04.02.2018
Семь человек погибли при обстрелах городов Турции на границе с Сирией 04.02.2018
С улиц Москвы вывезено 960 тысяч кубометров снега 04.02.2018
Немецкие партии не сумели завершить переговоры о создании коалиции 04.02.2018
Собянин объявил свободный режим посещения школ из-за снегопада 04.02.2018
На Кубани полиция проверит видео, где мужчина моет машину котом 04.02.2018
На улицы Москвы вывели военную технику 04.02.2018
Украинский самолет приземлился в Грузии на повышенной скорости 04.02.2018
Президент Кипра сохранил свой пост по итогам выборов 04.02.2018
Перекрыто движение электричек на Горьковском направлении 04.02.2018
Под Каиром найдена гробница возрастом 4 тысячи лет 04.02.2018
Из-за снегопада в Подмосковье 240 населенных пунктов остались без света 04.02.2018
Движение трамваев остановилось в Медведково из-за снегопада 04.02.2018
Из-за снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев 04.02.2018
Фото: беременная Кирстен Данст снялась в рекламе 04.02.2018
Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем 04.02.2018
Запашного не пустили в тульский ресторан 04.02.2018
Немецкие депутаты оценили дороги в Крыму 04.02.2018
В Ленобласти трое взрослых и годовалая девочка разбились в ДТП 04.02.2018
Украинский солдат под воздействием наркотиков застрелил сослуживца 04.02.2018
В Париже прошел праздник русской книги 04.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
04.02.2018 21:55
Рубрика: Экономика

Четыре рубля в плюсе

У российской валюты появился шанс укрепиться к доллару
Текст: Георгий Панин, Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7487 (24)
Рублевые пары по итогам января продемонстрировали разнонаправленное движение. Рубль укрепился по отношению к доллару и ослаб по отношению к евро. В феврале эта тенденция может усилиться за счет дальнейшего укрепления евро. Такой прогноз дает Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента "Альпари". И приводит свои аргументы.

На прошлой неделе состоялось заседание ФРС США, на котором было принято решение оставить процентную ставку без изменений. Регулятор дал позитивную оценку текущей экономической ситуации в Штатах и подтвердил намерение повысить ставку трижды до конца года. Первого повышения рынок ожидает в марте этого года.
Как отличить подлинные купюры 200 и 2000 рублей от фальшивых

"Несмотря на заявления о дальнейшем повышении ставки, - обращает внимание эксперт, - риторика ФРС была очень мягкой, что не вызвало существенных колебаний доллара. Американская валюта плавно продолжает дешеветь, способствуя росту евро". По словам Кокоревой, в феврале вряд ли ситуация изменится: "Раскорреляция будет усиливаться, к доллару рубль будет более устойчив. В совокупности с высокими ценами на нефть есть надежда, что пара доллар - рубль дойдет до отметок 52-53 рубля. Однако пара евро-рубль может достигнуть уровня 70,7 рубля.

В начале месяца состоится заседание ЦБ РФ. Не исключено, что регулятор продолжит снижать ставку. По прогнозам эксперта, ее уменьшение на 0,25-0,5 процента вряд ли вызовет серьезное движение в валютных парах, но может на время повысить волатильность рубля.

Общая конъюнктура на валютном рынке сложилась в пользу рубля, но эпопея с санкциями не завершена, рынок в ожидании второй части "кремлевского доклада". Она не ждет существенного ужесточения уже действующих ограничений или введение новых, более серьезных. Судя по тому, как проходят торги на российском фондовом рынке, спекулянты также не закладывают существенных рисков. Основные фондовые индексы растут. Но если ожидания не оправдаются и ограничения коснутся ОФЗ, волатильность рубля возрастет.

"Таким образом, рубль в феврале ожидает два сценария, - подводит итоги собеседница "РГ". - Первый из них реализуется, если вторая часть санкций окажется крайне негативной. В этом случае пара доллар - рубль в феврале будет торговаться в районе 58-59 рублей, а пара евро - рубль - в районе 70-71 рубля. Второй сценарий воплотится в жизнь, если санкции окажутся незначительными, а цены на нефть продолжат расти. Тогда рубль усилит борьбу за укрепление, пара доллар - рубль может снизиться до уровней 52-53 рубля, пара евро - рубль - до 67,5-68,5 рубля".

Главное сегодня

Матвиенко предложила реформировать МОК и ВАДА
МИД ФРГ обвинил США в запуске ядерной гонки вооружений
Из-за снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев
Президент Кипра сохранил свой пост по итогам выборов
Комиссия рассмотрит возможность допуска на ОИ 15 россиян, оправданных CAS