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04.02.2018 11:58
Рубрика: В мире

В Лондоне олигархам из РФ придется объяснять происхождение своих денег

Текст: Юрий Когалов

Власти Великобритании намерены выяснить происхождение средств иностранных олигархов, владеющих недвижимостью или иными активами в Соединенном Королевстве. Проверка коснется бизнесменов из России, Китая и с Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Times.

По его словам, правительство потребует от лиц, имеющих активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) рассказать, как они получили свое богатство. Если олигархи не смогут этого сделать, средства будут заморожены (закон, позволяющий сделать это, вступил в силу 31 января, он позволяет направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества). Как отметил Уоллес, уже намечены десятки целей, подозреваемых в причастности к коррупции или организованной преступности.

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"Когда мы доберемся до вас, то придем за вами, за вашими активами, и мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях", - заявил замминистра. По его словам, "запросы о состоянии имущества неясного происхождения должны быть использованы против каждого: от местного наркоторговца до международного олигарха или иностранного преступника". "Если у парламентариев из такой страны, где не получают высоких зарплат, вдруг оказывается чудесный таунхаус в Найтсбридже, который стоит миллионы, и они не могут объяснить, каким образом они за него заплатили, мы наложим арест на такой актив. Мы будем им распоряжаться и используем доходы для финансирования нашей правоохранительной деятельности", - заявил Уоллес.

Власти Соединенного Королевства пошли на такой шаг после того, как стали известны детали дела "Ландромат", касающегося вывода средств из России через западные банки подставными компаниями, многие из которых зарегистрированы в Великобритании.

По данным местных правоохранительных органов, через Соединенное Королевство отмывается от 36 миллиардов до 90 миллиардов фунтов стерлингов (от 50 до 127 миллиардов долларов). Впрочем, некоторые эксперты считают эти суммы заниженными.

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