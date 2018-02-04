В США пятилетнюю девочку покалечили во время ритуала вуду

В американском Массачусетсе две женщины провели ритуал вуду над пятилетней девочкой. В результате ребенок получил ожоги на лице, передает РИА Новости.

Злоумышленницы убедили мать ребенка, что ритуал необходим для изгнания злого духа. Девочку связали, сжигали над ней предметы, лили воду и другие неизвестные вещества на глаза ребенка. Химикаты оставили ожоги на лице пострадавшей.

В настоящее время девочка и ее восьмилетний брат находятся под опекой государства. Проводившие ритуал женщины задержаны.