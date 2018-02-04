В США задумались о введении нефтяного эмбарго для Венесуэлы

Власти США рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго для Венесуэлы, рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы - это то, что мы рассматриваем", - заявил на пресс-конференции в Аргентине Тиллерсон, слова которого приводит РИА Новости.

Нефть является главным экспортным товаром Венесуэлы. Падение цен на этот ресурс в 2014 году обострило социально-экономический кризис в стране, привело к росту инфляции и девальвации национальной валюты.