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04.02.2018, 11:50
Текст: Руслан Мельников

Видео: В Сирии курды из ПТРК разнесли на куски турецкий танк Leopard

Турецкие военные потеряли в Сирии танк Leopard. Момент попадания в бронетехнику противотанковой ракеты был запечатлен на видео, которое появилось в Сети.

Танк уничтожили из ПТРК курды. Причем, судя по голосу за кадром, участие в этом принимала женщина.

Атака была произведена в селе Хефтар под Африном. Видимо, при попадании ракеты в танк сдетонировал боекомплект. Мощный взрыв буквально разнес машину на куски. Также досталось находившемуся поблизости пикапу.

Фото: Mjabb / wikipedia.org
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В пояснении к видео, выложенному на YouTube, сообщается, что в результате взрыва погибли семеро турецких солдат.

Стоит отметить, что не всегда попытки уничтожить турецкие танки оказываются настолько удачными. Так, например, недавно было опубликовано видео, на котором введенные в заблуждение курдские бойцы открыли огонь из ПТРК по надувному макету танка Leopard.

Выстрел оказался точным: макет был пробит и сдулся, но курды израсходовали на него ракету, которая явно стоит дороже надувного танка.

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Фото: U.S Navy/Wikimedia.org
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