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Актера Алексея Панина остановили на МКАД из-за нового видео

05.02.2018, 17:12 | Текст: Сергей Бабкин

В Москве патруль ДПС остановил скандально известного актера Алексея Панина. Причина - новое видео, которое он разместил у себя в Instagram. Панин снимал себя за рулем, при этом ехал с явным превышением скорости и не пристегивался.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Машину остановили на 7 километре МКАД, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Выяснилось, что водителя 248 раз штрафовали за нарушения ПДД. При этом 51 штраф почти на 40 тысяч рублей не оплачивается довольно давно. В связи с этим на нарушителя могут составить еще один протокол по статье 20.25 КоАП - "Уклонение от административной ответственности". Сейчас с водителем продолжают работать инспекторы.

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