AliExpress запустил в России магазин дешевых товаров

05.02.2018, 12:32 Текст: Антон Благовещенский

Китайская площадка AliExpress в понедельник, пятого февраля, запускает для российских покупателей новый бренд под названием "Лоукостер". Там будут собраны товары стоимостью до 600 рублей, сообщает РБК.

Представители AliExpress рассказали изданию, что на дешевые позиции приходится примерно шесть из двадцати самых популярных пользовательских запросов на сайте.

На первом этапе "Лоукостер" появится в мобильном приложении, поскольку бренд рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию - покупателей в возрасте до 25 лет. Кроме того, с его помощью компания рассчитывает привлечь новую аудиторию.

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На базе AliExpress с осени 2017 года работает раздел Tmall, где собраны товары, относящиеся к среднему и верхнему ценовым сегментам.

Напомним, что одновременно с AliExpress товары из Китая предлагают российским покупателям "Яндекс" и Mail.ru Group. Так, последняя в октябре 2017 года запустила торговую площадку Pandao, а "Яндекс.Маркет" позднее открыл новый раздел под названием "Товары из Китая".

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