AliExpress запустит торговую площадку для малобюджетной аудитории

Китайский онлайн-магазин AliExpress запускает в России новую торговую площадку. На ней будут продаваться товары не дороже 600 рублей. Сначала новый онлайн-магазин будет доступен только в мобильном приложении AliExpress. В компании подчеркивают, что дискаунтер рассчитан на малобюджетную аудиторию, которая предпочитает экономить на покупках, передает РБК.

Впервые AliExpress стал разделять своих покупателей по уровню дохода в прошлом году, когда была запущена платформа, специализирующаяся на продаже товаров среднего и высокого ценового сегментов.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), на покупки из Китая приходится свыше половины от всех расходов россиян в зарубежных онлайн-магазинах. Большинство заказов - это на недорогие покупки, стоимостью до 22 евро.