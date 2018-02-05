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05.02.2018 11:21
Рубрика: Экономика

AliExpress запустит торговую площадку для малобюджетной аудитории

Текст: Нина Егоршева

Китайский онлайн-магазин AliExpress запускает в России новую торговую площадку. На ней будут продаваться товары не дороже 600 рублей. Сначала новый онлайн-магазин будет доступен только в мобильном приложении AliExpress. В компании подчеркивают, что дискаунтер рассчитан на малобюджетную аудиторию, которая предпочитает экономить на покупках, передает РБК.

Фото: depositphotos.com
AliExpress раскрыл самые популярные запросы россиян

Впервые AliExpress стал разделять своих покупателей по уровню дохода в прошлом году, когда была запущена платформа, специализирующаяся на продаже товаров среднего и высокого ценового сегментов. 

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), на покупки из Китая приходится свыше половины от всех расходов россиян в зарубежных онлайн-магазинах. Большинство заказов - это на недорогие покупки, стоимостью до 22 евро.

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