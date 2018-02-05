Один из лидеров российской легкой атлетики, вице-чемпион мира 2017 года по прыжкам в высоту Данил Лысенко, который уже получил допуск до международных турниров в качестве нейтрального атлета, готовится к главному старту зимнего сезона - ЧМ в помещении.

Он пройдет 1-4 марта в Бирмингеме. На двух соревнованиях в Чехии Данил Лысенко уже прыгал на 2,35 и 2,37 метра. На московском турнире "Русская зима", состоявшемся накануне в манеже ЦСКА, все также ждали жарких баталий в секторе. Ведь соперником Данила был олимпийский чемпион-2012 Иван Ухов, который взял планку на 2,35 в конце января. Однако Лысенко выиграл с рядовым результатом 2,30.

Андрей Сильнов: В Бирмингеме делаю ставку на Данила Лысенко. Вижу в нем перспективу

На трибунах за попытками нашего молодого спортсмена наблюдал еще один олимпийский чемпион, победитель пекинских Игр Андрей Сильнов. В разговоре с корреспондентом "РГ" он отметил, что совсем скоро мы все же увидим настоящую дуэль на серьезных высотах.

Андрей, чем можете объяснить этот спад у Лысенко? И как оцените его форму перед ЧМ?

Андрей Сильнов: У Данила было два заграничных старта. Он, видимо, выложился по полной, а в Москве не хватило сил, не смог собраться. Но очевидно, что Лысенко готов хорошо. Он сам это понял после Чехии. Уверен, что они с тренером подойдут в отличной форме к чемпионату мира. Там Лысенко выступит достойно.

Катарец Мутаз Баршим обновил лучший результат сезона в мире, перепрыгнув россиянина на 1 см - 2,38. Они и будут претендентами на "золото" Бирмингема?

Андрей Сильнов: Думаю, да. Как оказалось, они очень похожи: по комплекции, росту, весу и даже по технике исполнения прыжка. Поэтому борьба будет серьезной, активной. Не знаю, как катарец тренируется. Могу судить только по его результатам. Он оперился. У него опыта больше, чем у Данила. Ему 26, он завоевал олимпийскую "бронзу" в Лондоне, "серебро" в Рио, выиграл чемпионат мира. Данилу всего 20, но, уверен, Лысенко будет готов к этому старту и физически, и психологически. Поэтому делаю ставку на него. Вижу в нем перспективу.

Борьба пойдет за медаль или результат?

Андрей Сильнов: Хорошо, когда все в комплексе - и победа, и результат. Как правило, на таких стартах, когда есть кураж, адреналин, думаешь не столько о результате, сколько о технике, о том, как все правильно сделать. Но все же надеюсь, будут серьезные высоты. И, главное, красивое выступление нашего спортсмена.