Российский нападающий "Питтсбург пингвинз" Евгений Малкин был признан первой звездой ушедшей недели в Национальной хоккейной лиге.

31-летний центрфорвард набрал после Нового года сумасшедшую форму и имеет лучшую статистику среди всех игроков НХЛ с 1 января - 24 очка (15 шайб и 9 передач) в 14 матчах.

Статистика прошедшей недели впечатляет еще больше. В трех поединках Евгений набрал восемь баллов по системе "гол плюс пас", отличившись при этом шесть раз. Начал неделю Малкин, сделав 12-й в заокеанской карьере хет-трик - он трижды поразил ворота "Сан-Хосе".

Далее были две шайбы и две передачи в триллере против "Вашингтона" и гол в ворота "Нью-Джерси". Россиянин таким образом помог "Питтсбургу" одержать две победы и войти в зону прямого попадания в плей-офф - действующий обладатель Кубка Стэнли занимает сейчас шестое место в Восточной конференции.

Малкин тем временем вышел на четвертую позицию в списке лучших бомбардиров Лиги - 60 очков (29+31) в 50 матчах.